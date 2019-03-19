Более 500 тыс. человек посетили катки на ВДНХ прошедшей зимой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. человек посетили три катка на ВДНХ общей площадью 15 тыс. кв. м в прошедший зимний сезон, сообщили во вторник в пресс-службе выставки.

"Этой зимой впервые в истории Выставки были открыты сразу три катка общей площадью 15 тыс. кв. м: два на Центральной аллее, еще один - в парке "Останкино". Всего в сезоне 2018-2019 на них покатались более 500 тыс. человек", - сказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина, чьи слова цитируют в аппарате мэра и правительства Москвы.

Как уточняется в материале, на катках, отличающихся оформлением и программой, в этот сезон прошло более 100 различных мероприятий: концертов, флешмобов, зарядок и вечеринок на льду. Здесь гости встречали Новый год, праздновали Рождество, 23 февраля и 8 марта.

Каток "Цветник" между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок", вмещающий 1200 человек, был ориентирован преимущественно на семьи с детьми. Самой большой каток "Ракета", расположенный вокруг макета ракеты-носителя "Восток", был рассчитан на 2400 гостей. На нем еженедельно проводились вечеринки с мастер-классами и танцевальными флешмобами. Третий каток, действовавший на выставке, находился в парке "Останкино" и был бесплатным для всех посетителей.