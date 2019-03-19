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Полиция начала проверку после стрельбы по зданию кадетского корпуса в Москве

Отмечается, что охранник корпуса обнаружил на окнах здания отверстия, предположительно, от пуль

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку после обнаружения отверстий от пуль на здании кадетского корпуса на Зеленоградской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило сообщение от охранника кадетского корпуса на Зеленоградской улице о том, что на одном из окон здания обнаружены отверстия, предположительно, от пуль", - сказал собеседник агентства, отметив, что заявление поступило во вторник утром.

По его словам, по данному факту полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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