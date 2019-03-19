Зоны фиксации нарушений правил парковки стали доступны в приложении "Помощник Москвы"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Приложение "Помощник Москвы", с помощью которого жители могут фиксировать случаи неправильной парковки, теперь содержит информацию о зонах, где можно зафиксировать нарушения правил парковки. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Для скачивания доступен "Помощник Москвы 2.0". Сервис с полностью обновленным интерфейсом и функциональностью разрабатывался с учетом пожеланий пользователей. Основное новшество - возможность в онлайн-режиме увидеть зону, где можно зафиксировать нарушения правил парковки", - сказал собеседник агентства.

Чтобы определить зону, где можно зафиксировать нарушение, нужно войти в карту и включить режим "Зоны фиксации около меня". Зеленая - это газон, красная - запрет остановки или стоянки под знаком, оранжевая - тротуар или переход, синяя - платная парковка. Сфотографировать нарушение за пределами запретной зоны невозможно, приложение работает строго в автоматическом режиме.

"В новой версии "Помощника Москвы" также полностью переработан интерфейс, добавлен экран профиля пользователя, на котором отображаются все показатели и "достижения" пользователя, доступны журнал нарушений с двумя видами отображения и карта, где можно посмотреть самостоятельно зафиксированные нарушения, а также фиксации других пользователей за последние 24 часа. Кроме того, в профиле можно отследить и выгрузить личную статистику фиксаций. Приложение будет и дальше обновляться, дополняясь новыми функциями", - добавил Ликсутов.

Приложение заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Сегодня им пользуется более 350 тыс. жителей Москвы. За время работы приложения пользователями было направлено в общей сложности 1,5 млн материалов об административных правонарушениях.