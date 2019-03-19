Среднесуточная температура в Москве в начале апреля будет выше нормы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Среднесуточная температура в Москве в первую неделю апреля поднимется выше нормы. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"В конце марта, числа 28, будет очередной тыл циклона, - некоторое похолодание. А дальше следующий циклон в начале апреля принесет тепло, поэтому первая неделя апреля, скорее всего, будет теплая", - отметил он.

По его словам, долгосрочные прогнозы показывают среднесуточную температуру в апреле в целом выше нормы, однако пока точно сказать, что будет после 10 апреля нельзя.