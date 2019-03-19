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Не менее восьми новых станций метро в Москве откроют до конца года

Всего в 2019 году власти города планируют ввести в эксплуатацию 14 станций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Не менее восьми новых станций московского метро будут открыты для пассажиров до конца текущего года, еще шесть станций начнут работать в начале 2020 года. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Мы абсолютно уверены в строительстве в этом году восьми станций метро и пуске с пассажирами. Также планируем к пуску электродепо Руднево. Еще шесть станций - участок Некрасовской ветки и два перегона Большой кольцевой линии - будут закончены в 2019 году, поедут с пассажирами в начале следующего года", - сказал он.

Бочкарев напомнил, что в 2018 году в Москве было открыто рекордное количество новых станций метро - 17. "В этом году мы планируем 14. В Советском Союзе в год максимально сдавалось 13 станций, это было один раз", - отметил он.

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