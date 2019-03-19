В Москве могут появиться здания по проектам мировых архитекторов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Москвы не исключают появления в столице новых зданий, спроектированных архитекторами с мировым именем, ввиду большого интереса специалистов к столице. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Большой интерес у международных архитекторов. Москва, проведя в последние годы целый ряд международных конкурсов, вышла на мировую арену архитектурных конкурсов, поэтому мировые звезды архитектуры хотят участвовать в Москве, они [уже] участвуют и выигрывают конкурсы. И есть высокая вероятность, что в Москве все больше и больше будет [появляться] интересных зданий и проектов", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что помимо улучшенного облика столицы, такие здания могут привлечь в город инвесторов.