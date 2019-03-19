Власти Москвы считают, что пассажиры пока не готовы к пуску беспилотных составов в метро

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что пассажиры пока психологически не готовы передвигаться в метрополитене на беспилотных поездах, во многом благодаря этому данная технология пока не тестируется на линиях подземки. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"У нас новый подвижной состав более насыщен электроникой. Например, конфигурация электроэнергии при торможении более совершенна, безопасность. Есть разного рода электронные устройства, дальше это будет развитие подвижного состава по этому направлению, вплоть до беспилотных технологий. Вопрос пилотного и беспилотного транспорта в большей степени лежит в фазе восприятия пассажирами и их готовности ехать в таком поезде", - сказал он.

По словам Бочкарева, "элементы автоматического движения есть уже сейчас, но во многих метрополитенах мира даже при беспилотном движении все равно остается оператор". "Люди психологически пока не готовы отдаться [беспилотному транспорту], тем более на такой скорости", - пояснил он.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что беспилотные вагоны могут быть запущены на Кольцевой линии метрополитена до 2023 года. В администрации ОАО "Российские железные дороги" отмечали, что в текущем году технология может быть распространена на Московском центральном кольце.