Первый пешеходный переход с траволаторами в Москве построят у метро "Технопарк"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый в Москве пешеходный переход с траволаторами появится в Москве в районе метро "Технопарк" через Проспект Андропова к парку развлечений "Остров Мечты", сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"(Строится) большой пешеходный переход с траволаторами в районе "Технопарка" - Проспекта Андропова - в направлении "Острова Мечты" <...> Мы его заканчиваем в этом году", - сказал Бочкарев, уточнив, что это первый переход с траволаторами в городе в зоне обслуживания метро.

Переход будет достроен к запуску парка "Остров Мечты" и будет обеспечивать транспортную доступность к нему.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что первая очередь крупнейшего в Европе и Азии крытого парка развлечений "Остров мечты" в Москве планируется к открытию в сентябре 2019 года, к празднованию Дня города.

Парк развлечений "Остров мечты" площадью около 240 тыс. кв. м станет крупнейшим в Европе и Азии крытым всесезонным тематическим парком. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября, всего на строительство планируется направить более 1,5 млрд рублей. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.