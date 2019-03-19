Около 5 тыс. человек примут участие в досрочной сдаче ЕГЭ в Москве в 2019 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек зарегистрировались на участие в досрочной сдаче единого госэкзамена в Москве, которая будет проходить с 20 марта по 10 апреля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента образования и науки города Москвы.

"Двадцатого марта 2019 года стартует досрочный период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11). На участие в досрочном периоде ГИА-11 зарегистрировалось около 5 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это выпускники текущего года московских школ, которые успешно выполнили учебный план, получили зачет за итоговое сочинение или изложение и были допущены к ЕГЭ педагогическим советом школы, выпускники, не прошедшие госэкзамен в предыдущий год, студенты колледжей. В первый экзаменационный день пройдут ЕГЭ по географии и литературе.

Для проведения досрочного периода сдачи ЕГЭ в Москве организовано 93 пункта проведения экзаменов, во всех экзамены проводятся с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях.

В пресс-службе добавили, что все пункты проведения экзамена досрочного периода, расположенные на базе образовательных организаций, оснащены видеонаблюдением с возможностью онлайн-трансляции.

Отмечается, что в 2019 году у участников экзаменов впервые появится возможность подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами в электронном виде на официальном сайте мэра и правительства Москвы.