Немецкие и французские компании лидируют по объему инвестиций в экономику Москвы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Германия, Франция и Австрия оказались лидерами по объему инвестиций в экономику Москвы. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Инвесторы приходят в столицу из разных стран, но крупнейшие - европейские: Германия, Франция, Австрия и Швеция. Существенные объемы инвестиций идут также из США и Азии. Заметно вырос объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Италии, Израиля, Финляндии и Сингапура", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее в марте заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявлял, что на 1 октября 2018 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве составлял $237,9 млрд. Рост по итогам прошлого года составил 15%.