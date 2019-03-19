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Немецкие и французские компании лидируют по объему инвестиций в экономику Москвы

Мэр города Сергей Собянин также отметил в числе крупнейших инвесторов компании из Австрии и Швеции

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Германия, Франция и Австрия оказались лидерами по объему инвестиций в экономику Москвы. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Инвесторы приходят в столицу из разных стран, но крупнейшие - европейские: Германия, Франция, Австрия и Швеция. Существенные объемы инвестиций идут также из США и Азии. Заметно вырос объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Италии, Израиля, Финляндии и Сингапура", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее в марте заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявлял, что на 1 октября 2018 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве составлял $237,9 млрд. Рост по итогам прошлого года составил 15%.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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