В столичных СИЗО 75% телевизоров готовы к переходу на цифровое вещание

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Три четверти телевизоров в московских СИЗО готовы к переходу на цифровое вещание, которое начнется в столице с 15 апреля, когда будет отключено аналоговое вещание. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

"На сегодняшний день 75% телевизоров, имеющихся в столичных следственных изоляторах, имеют встроенные тюнеры для приема цифрового сигнала", - сообщил Цыганков. По его словам, в первую очередь цифровым телевидением обеспечиваются женщины и несовершеннолетние, содержащиеся в СИЗО. "В настоящее время в СИЗО-5 и СИЗО-6, где содержатся эти категории арестованных, все телевизоры готовы по своим техническим характеристикам к приему цифрового сигнала", - добавил Цыганков.

Он отметил, что в соответствии с ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы" во всех подразделениях проводится активная работа по подготовке телевизионных систем к переходу на цифровое вещание. В столичных СИЗО содержатся под стражей порядка 9,5 тыс. заключенных.

Отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов проходит в три этапа. В первых семи регионах аналоговое вещание отключили 11 февраля (Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области и Чеченская Республика). 15 апреля аналоговый сигнал отключат в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, а 3 июня - в остальных российских регионах.