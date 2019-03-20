Облачная, дождливая погода и до плюс шести градусов ожидаются в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс шести градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит четыре-шесть градусов тепла. В ночь на четверг может похолодать до минус двух градусов. В ночные часы в Московском регионе возможен небольшой снег и гололедица.

Ветер днем юго-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах двух-семи градусов тепла. В ночь на 21 марта она может опуститься до минус пяти градусов.