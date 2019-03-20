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Лекция о профилактике мужских заболеваний пройдет в "Зарядье"

Посетить лекцию можно будет 28 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Москвичи смогут посетить лекцию о профилактике и лечении мужских заболеваний, которая пройдет в павильоне "Заповедное посольство" московского парка "Зарядье" 28 марта. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что лекцию прочитает главный специалист-уролог Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь.

Специалист расскажет о здоровом образе жизни и об основных заболеваниях предстательной железы. Также слушатели узнают о средствах профилактики и способах выявления болезней на ранней стадии.

Мероприятие пройдет в рамках цикла лекций о здоровье и медицине "Бегу к врачу", организованного департаментом здравоохранения Москвы. Начало запланировано на 19:00 мск. Вход бесплатный, но всем желающим попасть на лекцию необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Бегу к врачу".

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