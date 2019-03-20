Оснащение машин скорой помощи в Москве обновят в течение двух лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Около тысячи единиц оборудования в машинах скорой и неотложной помощи в Москве будет обновлено до конца 2020 года. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"К концу 2020 года мы обновим около 1 тыс. единиц медицинской техники. Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорожденных", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Глава департамента отметил, что на службе станции скорой и неотложной медицинской помощи насчитывается более 1 тыс. машин, их техническое оснащение обновляется регулярно в плановом порядке. В 2018 году в автомобилях скорой помощи было обновлено около 1500 единиц медицинского оборудования. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу поступило около 700 единиц оборудования и медицинских изделий.

Как отмечается в сообщении, среднее время прибытия бригады скорой помощи на место ДТП в столице - около восьми минут, а на перевозку пациента от дома до больницы в Москве требуется около 50 минут, в то время, как, например, в Париже это занимает около 1,5 часов. В городе каждые сутки работают 1020 бригад скорой помощи, из них 899 - бригады общего профиля, 22 - анестезиологии и реанимации, 61 педиатрическая, 20 психиатрических и 18 консультативных.

Первые кареты скорой медпомощи появились в Москве 28 апреля 1898 года, в то время в городе было всего две станции, на каждой дежурила одна карета. Бригады скорой помощи состояли из врача, фельдшера и санитара.