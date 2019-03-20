Все станции московского метро оборудованы терминалами бесконтактной оплаты

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Турникеты с терминалами для бесконтактной оплаты установлены на всех станциях московского метро, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"На каждой станции столичной подземки теперь есть один или два турникета с терминалами для бесконтактной оплаты проезда. К концу весны их будет больше", - говорится в сообщении. Как правило, ридерами оснащены крайние, самые широкие турникеты.

На сегодняшний день установлено уже более 550 подобных терминалов. Все они отмечены характерными наклейками и позволяют оплатить проезд банковской картой, поддерживающей технологию PayPass и PayWave, а также с помощью смартфона.

"Пассажиры смогут сэкономить около восьми минут в день, оплачивая проезд банковской картой или смартфоном", - отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

В мэрии также сообщили, что бесконтактный способ оплаты доступен и на станциях Московского центрального кольца, подобными турникетами будут оборудованы и станции Московских центральных диаметров, которые планируется открыть в конце 2019 - начале 2020 года.