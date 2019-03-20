МЦД-3 от Зеленограда до Раменского планируют запустить в конце 2021 - начале 2022 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) от Зеленограда до Раменского планируется запустить в течение ближайших трех лет, он будет включать 43 остановки с пересадками на другие виды транспорта, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) планируют запустить в конце 2021 - начале 2022 года. По МЦД-3 "Зеленоград - Раменское" жители города Химки в Подмосковье смогут добираться до центра столицы в два раза быстрее", - говорится в сообщении.

Ожидается, что запуск МЦД-3 позволит разгрузить Ленинградское шоссе в связи с тем, что жители Подмосковья предпочтут этот транспорт личному автомобилю.

Как отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, протяженность МЦД-3 составит 88 км, на линии будет 43 станции, с нее можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят в конце 2019 - начале 2020 года. Позже планируется запустить МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. График работы МЦД будет выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00.