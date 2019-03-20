Около 3 тонн риса для плова подготовили к проведению Навруза на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Общегородской праздник "Навруз-2019" пройдет 24 марта в 75-м павильоне ВДНХ в Москве. К Фестивалю плова, который пройдет в это время, подготовлено 3 тонны риса и 30 казанов для его приготовления, сообщил в среду журналистам глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"В третий раз в рамках Навруза пройдет Фестиваль плова. Мы учли, что в прошлом году не хватало на всех плова. В этом году у нас рассчитано порядка 30 казанов. В первый фестиваль в 2017 году во время Фестиваля плова использовалось около 1 тонны риса, в прошлом - 1,5 тонны, в этом году будет около 3 тонн только риса, плюс еще мясо добавят и различные ингредиенты, поэтому, я надеюсь, будет достаточно", - сказал Сучков, добавив, что с 10:00 до 13:00 мск на площадке пройдет кулинарный конкурс, в котором 16 поваров будут соревноваться за звание лучшего ошпаза "Навруза-2019".

По его мнению, в этом году количество участников праздника может превысить 40 тыс. человек. В нем также примут участие 22 диаспоры и организаций.

На территории павильона в этот день будут работать 18 национальных павильонов и 15 ресторанных двориков, в которых гости смогут в формате выставки-ярмарки познакомиться с искусствами, ремеслами и традициями народов, отмечающих Навруз, а также попробовать традиционные блюда национальных кухонь, оценить их оформление и подачу.

Также на площадке будут организованы показательные выступления по различным видам национальной борьбы, в которых примут участие 120 профессиональных спортсменов. Кроме того, в рамках Навруза запланирована театрализованная шоу-программа с участием звезд эстрады, выступлениями творческих вокальных и танцевальных коллективов, представляющих искусство разных народов. Празднование Навруза откроет торжественное костюмированное шествие.

В Москве Навруз (праздник весеннего равноденствия) проводят более 10 лет. Его главные цели - укрепить межнациональные связи и способствовать дружбе народов страны.

Древний восточный праздник Навруз широко отмечают в ряде мусульманских государств Средней Азии и Ближнего Востока, а также на территории Российской Федерации - в Татарстане, Башкортостане и в некоторых других национальных республиках.