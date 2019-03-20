Катки с искусственным льдом закроются в Москве 25 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Катки с искусственным льдом в Москве будут закрыты в связи с завершением зимнего сезона 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

"Более 200 городских катков с искусственным льдом прекратят работу с 25 марта. <...> Такое решение принято в связи с установлением в городе положительных температур. Катки закрываются, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона", - передала пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Площадки с естественным покрытием закрывались по погодным условиям и перестали работать по большей части к середине марта, пояснили в комплексе.

Как ранее сообщал ТАСС, в этом ледовом сезоне в столице работал 1431 каток с искусственным и натуральным покрытием, в том числе свыше 200 - с искусственным льдом, их общая площадь - 1173,9 тыс. кв. м. Среди них есть как крытые, так и открытые площадки.

Первые катки с искусственным льдом открылись в начале ноября прошлого года - это их традиционное время начала работы. Объекты с натуральным покрытием - в основном в середине ноября, когда установилась постоянная минусовая температура. В сезоне 2017-2018 в городе функционировали в общей сложности 1474 площадки для катания на коньках: 1283 катка с натуральным льдом и 191 площадка с искусственным.

Самый большой каток в прошлом году функционировал на территории ВДНХ - его площадь занимала более 20 тыс. кв. м. По данным столичной мэрии, в прошлом зимнем сезоне столичные катки посетили более 2 млн человек - на 200 тыс. больше, чем в 2017 году.

Этой зимой впервые в истории выставки были открыты три отдельных катка общей площадью 15 тыс. кв. м: два на Центральной аллее, еще один - в парке "Останкино". Всего в сезоне 2018-2019 года на них покатались более 500 тысяч человек.