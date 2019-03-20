Реставрацию кинотеатра "Форум" в Москве планируют закончить к середине 2020 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реставрация одного из первых электротеатров столицы - "Форума", расположенного в центре Москвы, который является объектом культурного наследия регионального значения, закончат к середине 2020 года, сообщила в среду пресс-служба Мосгорнаследия.

"Сегодня здание кинотеатра "Форум" активно готовят к реставрации. Уже закончены противоаварийные работы: разобраны завалы, установлены леса и навесы, которые усиливают конструкцию и защищают ее от воздействия окружающей среды и осадков. Весь комплекс работ будет контролировать наше ведомство. Правообладатель должен закончить реставрацию и приспособление до середины 2020 года", - цитирует пресс-служба главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Ранее сообщалось, что Департамент культурного наследия города Москвы согласовал проект реставрации здания электротеатра "Форум".

Здание кинотеатра в стиле классицизм было построено в 1916 году, его проект был выполнен московским архитектором Федором Кольбе. В ходе реставрационных работ специалисты воссоздадут штукатурную отделку с мраморной крошкой на главном фасаде. Отдельное внимание будет уделено реставрации декора и барельефов. В интерьерах будет реконструирована лестница с белокаменными ступенями на второй этаж, а также декоративное оформление фойе, исторические полы.

Кинотеатр относился к новому типу зрелищных сооружений, его планировка была заимствована у театрального здания, но сильно упрощена и изменена под нужды кинотеатра: небольшая сцена, одноярусный зрительный зал и прочее.