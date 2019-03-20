Два снаряда времен войны обнаружены в почтовой посылке в Новой Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники почтового отделения в Новой Москве обнаружили в посылке два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники почты в ТиНАО обнаружили два снаряда. Прибывшие полицейские установили, что это боеприпасы одной из артиллерийских систем США, которая поставлялась во время Великой Отечественной войны в СССР по лендлизу", - сказал собеседник агентства. По его словам, в одном из боеприпасов был взрыватель.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности одного из почтовых отделений в ТиНАО об обнаружении подозрительных предметов в посылках.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции в двух посылках были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны, они направлены на исследование", - сказали в пресс-службе. По данному факту проводится проверка.