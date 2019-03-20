Прием заявок на участие в благотворительном фестивале "Пасхальный дар" начнется 21 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оргкомитет цикла городских мероприятий "Московские сезоны" объявил о начале приема заявок на участие в благотворительном фестивале "Пасхальный дар", который пройдет 25 апреля - 5 мая. Об этом оргкомитет сообщает в четверг.

"Прием заявок от желающих поучаствовать в культурной, торговой и гастрономической программах "Пасхального дара" открывается 21 марта и продлится до 7 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Заявки могут подать благотворительные фонды, монастыри, ремесленники и производители сувениров, фермерские хозяйства, книгоиздатели, предприятия общепита и др.

Заявки будут рассмотрены 12 апреля, итоги конкурса объявят 18-19 апреля, сообщает оргкомитет.

"Пасхальный дар" проводится в Москве ежегодно с 2014 года. В прошлом году площадки фестиваля посетили 4,7 млн человек. 5% от оборота торговли на мероприятии перечисляются благотворительным фондам.