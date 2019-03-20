Власти Москвы запустили горячую линию помощи несовершеннолетним

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы запустил горячую линию по экстренной социальной помощи детям, которые находятся в опасности. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Функции неотложной психологической поддержки "051" расширяются. Теперь по этому номеру можно будет позвонить, если нужна экстренная социальная помощь несовершеннолетним, и в первую очередь малышам", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей обращаться по этому номеру в случае, если им известно, что ребенок находится в опасности, надолго оставлен один в квартире без присмотра взрослых, если есть угроза его жизни и здоровью: он на балконе или один на улице в темное время суток, если родители проявляют агрессию по отношению к малышу: избивают, не кормят, подолгу оставляют одного.

Отмечается, что поступивший сигнал специалисты будут отрабатывать по индивидуальной программе реагирования и сопровождения. Социальные работники выяснят, какая требуется помощь семье: экстренная, социальная, психологическая, юридическая, медицинская, материальная или иная.

Служба "051" работает с февраля 2006 года, это одно из структурных подразделений Московской психологической помощи населению. Жители столицы могут набрать номер 051 с городского телефона или 8 (495) 051 с мобильного.

О брошенной девочке

10 марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка с отсутствием социальных навыков. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. Ребенок был направлен на лечение в детскую городскую клиническую больницу им. Башляевой.

Отмечалось, что девочку обнаружили благодаря звонку соседей в экстренные службы. Жители дома рассказали, что в одной из квартир продолжительное время кричит и плачет ребенок, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. На стук в дверь никто не отвечал, из квартиры исходил неприятный запах, и было принято решение о вскрытии входной двери.