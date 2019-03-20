Объединенный визовый центр 24 стран откроют в Москве 21 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объединенный визовый центр VFS Global, в котором можно оформить визы в 24 страны, будет открыт в Москве 21 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

"Граждане России могут подавать заявления на визу 24 стран мира в новом визовом центре", - отмечается в сообщении.

Планируется, что россияне смогут получить услуги для подачи документов на визу в такие страны, как Австралия, Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Мальта, Польша, Португалия, Сингапур, Словакия, Словения, Таиланд, Украина, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония.

Новый визовый центр находится по адресу Каширское шоссе 3/2 стр. 9 в бизнес-центре "Сириус Парк". Площадь нового центра, который объединит шесть существующих центров составит 5,4 тыс. кв. м.

Сервисный сбор за услуги, предоставляемые в центре, варьируется в зависимости от страны назначения, но не превышает 30 евро, добавили в VFS Global.

Компания VFS Global занимается аутсорсингом и оказанием технологических услуг правительствам и дипломатическим миссиям. Первый визовый центр VFS Global в Москве был открыт в 2006 году. Всего в России компания оказывает услуги дипломатическим миссиям 27 стран в 59 городах страны. В 2018 году VFS Global обработала более 2,2 млн визовых заявлений россиян.