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Пригородные электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта

В связи с началом дачного сезона на пригородных направлениях запустят 19 дополнительных составов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пригородные поезда в Москве будут следовать по летнему расписанию с 31 марта. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"С началом дачного сезона в выходные дни увеличивается количество пассажиров электричек. Для удобства москвичей и жителей Подмосковья на МЖД запустят 19 дополнительных поездов и продлят маршруты следования 12 электричек", - говорится в сообщении. Кроме того, у 14 электричек изменится периодичность движения.

Отмечается, что на летнее расписание пригородные поезда перейдут с 31 марта, а изменения затронут Горьковское, Казанское, Киевское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления Московской железной дороги (МЖД).

Обо всех изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), а также в мобильном приложении перевозчика, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

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