Реставрационные работы завершились на 228 памятниках архитектуры в Москве в 2018 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Реставрационные работы в Москве проводились в прошлом году на 507 исторических объектах, по итогам года работы завершились на 228 памятниках архитектуры. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва продолжает реализацию одной из крупнейших в мире программ по реставрации объектов культурного наследия. Так, в 2018 году отреставрировали 228 памятников архитектуры. На 49 объектах выполнили комплексные работы, на 179 - локальные ремонтно-реставрационные. В 19 старинных зданиях провели противоаварийные работы", - говорится в сообщении.

Среди отреставрированных памятников в прошлом году числятся: доходный дом с лавками на Пятницкой улице, исторические здания театров "Школа современной пьесы" и "Современник", дом на Остоженке, в котором жил И. С. Тургенев в 1850 году.

Всего в прошлом году реставрационные работы проводились в столице на 507 исторических объектах.

При этом из 228 отреставрированных строений 79 восстановили на средства городского бюджета, реставрацию 53 финансировали Министерство культуры РФ и другие федеральные ведомства, а работы на 96 объектах провели за счет частных инвестиций.

Вместе с тем в столице продолжают реставрировать памятники религиозного назначения. Так, с 2012 года благодаря программе субсидий религиозным организациям была завершена реставрация 33 храмов. Работы в 10 из них закончили в 2018 году.