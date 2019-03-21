В Москве стартовал прием заявок на участие в фестивале "Пасхальный дар"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Прием заявок от желающих принять участие в культурной, торговой и гастрономической программах в рамках фестиваля "Пасхальный дар" стартовал в Москве , он продлится до 7 апреля. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства города.

"С 25 апреля по 5 мая в столице будет проходить традиционный благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Заявки от желающих поучаствовать в культурной, торговой и гастрономической программах будут принимать с 21 марта по 7 апреля.

Город приглашает для совместной работы благотворительные фонды, монастыри, ремесленников, а также производителей и реализаторов авторских сувенирных и текстильных изделий", - говорится в сообщении.

Участники фестиваля смогут представить свою продукцию широкому кругу покупателей. В прошлом году площадки "Пасхального дара" посетили 4,7 млн человек.

В сообщении говорится, что 5% с продаж в рамках фестиваля будут перечислены на общий счет, средства которого затем распределят между благотворительными фондами.

В этом году планируется поддержать деятелей искусств, людей с ограниченными возможностями здоровья, социально незащищенных граждан и приюты для бездомных животных. Участие в "Пасхальном даре" бесплатное. Заявку необходимо отправить по электронной почте: festival@torg.mos.ru.