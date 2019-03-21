Кинотеатр "Керчь" на юге Москвы превратится в многофункциональный районный центр

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Москомархитектура утвердила проект реконструкции кинотеатра "Керчь" в районе Бирюлево Восточное в Москве. Трехэтажное здание 1979 года постройки станет многофункциональным районным центром, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Общая площадь обновленной "Керчи" составит более 12 тыс. кв. м. Районный центр и прилегающую к нему территорию можно будет использовать как площадку для спортивных и культурных мероприятий", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В здании разместят пять кинозалов на 510 зрителей, а также откроют магазины, пекарню, аптеку, дом быта, рестораны, детский развлекательно-образовательный центр и творческие мастерские для детей и взрослых. На фасаде при помощи 3D-технологии воссоздадут оригинальную историческую вывеску с названием кинотеатра. Сам фасад здания оборудуют панорамными окнами, а третий этаж облицуют объемными керамическими панелями.

Отмечается, что проект реконструкции проводится по концепции британского архитектурного бюро Аманды Ливит, создателя лиссабонского Музея искусства, архитектуры и технологии. Подобные решения будут использоваться также при реконструкции кинотеатров "Рига" (СВАО), "Будапешт" (СВАО), "Ангара" (ЮАО), "Киргизия" (ВАО) и "Таллин" (ЮЗАО).