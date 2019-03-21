Дамбу и пешеходный мост через Десну планируют построить в Троицке в Новой Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы на заседании в четверг согласовала строительство пешеходного моста и дамбы через реку Десну в северной части Троицка, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
"Транспортно-планировочным решением предусмотрено строительство дамбы и 27-метрового пешеходного моста через реку Десну. Ширина моста составит 3 м", - цитирует пресс-служба главу Москомстройинвеста Анастасию Пятову.
По данным пресс-службы, в северной части Троицка планируется построить более 2,6 км дорог.