{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дамбу и пешеходный мост через Десну планируют построить в Троицке в Новой Москве

Кроме того, планируется построить более 2,6 км дорог

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы на заседании в четверг согласовала строительство пешеходного моста и дамбы через реку Десну в северной части Троицка, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Транспортно-планировочным решением предусмотрено строительство дамбы и 27-метрового пешеходного моста через реку Десну. Ширина моста составит 3 м", - цитирует пресс-служба главу Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По данным пресс-службы, в северной части Троицка планируется построить более 2,6 км дорог.

Теги
Россия
Смертность от туберкулеза в Москве снизилась более чем на треть за шесть лет
Распространенность заболевания в 2018 году составила 22,9 на 100 тыс. населения
Читать полностью