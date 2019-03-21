В Москве пять станций красной ветки метро закроют для пассажиров с 30 марта по 5 апреля

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии Московского метрополитена закроют для пассажиров с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба подземки.

"С 30 марта по 5 апреля включительно для пассажиров будут закрыты пять станций Сокольнической линии: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время закрытия участка Сокольнической линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ. Автобусы поедут от "Комсомольской" до "Черкизовской" с остановками у станций "Красносельская", "Сокольники" и "Преображенская площадь". Маршрут трамвая № 13 в эти дни также будет бесплатным. Он проходит от Метрогородка до Каланчевской улицы через станции метро "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".

Также продолжат работу регулярные маршруты наземного транспорта. "Закрытие участка линии организовано по просьбе Департамента строительства города Москвы для завершения строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Сокольники". По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов", - говорится в сообщении пресс-службы.

О БКЛ

БКЛ - строящаяся линия московского метро, на схеме обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и МЦК.

На северо-восточного участке БКЛ расположатся шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

Власти Москвы уже закрывали данный участок с 16 по 23 февраля.