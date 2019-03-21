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Победительницу "Мисс Москва" лишили титула и короны

Отмечается, что такой инцидент произошел впервые за всю историю конкурса
Алеся Семеренко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Алеся Семеренко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора. Такой инцидент произошел впервые за всю историю конкурса, об этом сообщили ТАСС в четверг организаторы конкурса.

"Победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко лишена главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора. Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса", - сказала собеседница агентства, уточнив, что детали нарушения соглашения пока не раскрываются.

По правилам конкурса главный титул "Мисс Москва-2018", а также корона победительницы перейдут первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Впервые конкурс "Мисс Москва" прошел в 1996 году.

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