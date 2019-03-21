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Власти Москвы отказались от строительства ТПУ "Братиславская"

В рамках проекта предполагалось возвести новые объекты недвижимости общей площадью более 35 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение отказаться от строительства транспортно-пересадочного узла "Братиславская" на юго-востоке города, где планировалось возвести более 35 тыс. кв. м недвижимости, из-за нецелесообразности проекта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Дальнейшая разработка проекта планировки признана нецелесообразной в связи с отсутствием градостроительного потенциала", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в рамках проекта планировки ТПУ "Братиславская" планировалось строительство новых объектов недвижимости площадью 35,5 тыс. кв. м. В частности, предполагалось возвести многофункциональный центр, гостиницу на 120 номеров, подземный паркинг на 285 машино-мест и другие объекты.

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