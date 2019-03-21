Кабинеты фтизиатров откроются в поликлиниках Москвы в апреле

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Кабинеты специалистов-фтизиатров, которые, в частности, занимаются профилактикой и лечением туберкулеза, откроются в ряде поликлиник Москвы в апреле. Об этом в четверг сообщил ТАСС главный фтизиатр Москвы Михаил Синицын.

"Пока это пилотный проект. В апреле мы откроем в поликлиниках 28 кабинетов фтизиатров. В дальнейшем при необходимости их количество будет увеличиваться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до этого прием пациентов в поликлиниках вели приглашенные специалисты туберкулезных диспансеров, но медики не считались сотрудниками поликлиник и не имели собственных кабинетов.

"Сейчас идет процесс лицензирования, для того чтобы фтизиатры находились в поликлиниках на постоянной основе. Не будет необходимости врачу на дообследование отправлять пациента в туберкулезный диспансер, они, как правило, находятся от поликлиник на некотором расстоянии, то есть возникает транспортная проблема - ехать в диспенсер", - отметил фтизиатр.

Синицын подчеркнул, что юридическое появление в поликлиниках специалистов-фтизиатров - мера, которая будет реализована в РФ впервые. "Москва в этом смысле станет пионером. Открытие кабинетов приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта", - добавил собеседник агентства.

Туберкулез - инфекционное заболевание человека и животных, возбудителем является микобактерия туберкулеза (палочка Коха). Чаще всего они поражают легкие, а иногда и нервную, мочеполовую, костную, пищеварительную системы, мозг, кожу, глаза. Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму инфекции.