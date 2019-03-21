Собянин поручил сделать библиотеку МЭШ доступной по всему миру

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Доступ к библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) будет открыт читателям по всему миру, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с учителями - получателями грантов МЭШ в школе № 1234.

"Мы сделали первый шаг по созданию Московской электронной школы. И прошли первый этап. Этот проект становится действительно народным, потому что разработчики - сами учителя. Мы сидим сейчас с вами в зале, а в эту минуту поступают в МЭШ новые и новые обновления. До этого такой системы не было ни в России, ни в мире. И не было, чтобы она [система] сама наполнялась и развивалась. Первый шаг сделан. Нужно сделать нашу систему еще более открытой. Сделаем ссылку в App Store, чтобы любой мог зайти и получить доступ к нашей библиотеке", - сказал Собянин.

Заместитель мэра Анастасия Ракова в свою очередь отметила, что уже в мае все желающие получат доступ к уникальным учебным материалам, размещенным в библиотеке МЭШ, за исключением учебных материалов, защищенных авторскими правами. Получить материалы можно будет, скачав мобильное приложение "Московская электронная школа" в App Store или Google Play.

Также Собянин дал поручение разработать механизм, который позволит подключить к процессу создания контента МЭШ всех желающих. По словам Собянина, авторы наиболее востребованных материалов должны иметь возможность наряду с московскими педагогами получать гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа".

В 2016 году правительство Москвы начало реализацию проекта "Московская электронная школа" - создание качественно новой образовательной платформы с полноценным учебно-методическим контентом и максимально широкими возможностями для учителей, учеников и родителей. Физическую инфраструктуру проекта составили более 48 тыс. точек высокоскоростного доступа Wi-Fi и свыше 21 тыс. интерактивных панелей, которыми были оборудованы более 1,4 тыс. школьных зданий. Свыше 43 тыс. московских учителей были обеспечены персональными ноутбуками.

Ключевыми элементами цифровой образовательной платформы являются электронный дневник нового поколения и библиотека электронных материалов. В настоящее время электронный дневник является наиболее востребованным электронным сервисом Москвы, которым пользуются свыше 2 млн учителей, учащихся и родителей. Библиотека Московской электронной школы функционирует по принципу Википедии, ее формируют сами учителя, загружая собственные электронные сценарии уроков и другие учебные материалы.

С начала 2018-2019 учебного года размещенные в МЭШ электронные сценарии уроков использовали 6,9 млн раз, в том числе 4 млн раз в учебное время непосредственно во время занятий. В 2019 году "Московская электронная школа" стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в номинации "Создание условий, направленных на рост информационно- технологического потенциала региона".