Пять учреждений присоединятся к проекту "Учебный день в музее" в Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Еще пять учреждений в текущем году присоединятся к проекту "Учебный день в музее" в Москве, в рамках которого педагоги столичных школ проводят занятия для учеников в музейных экспозициях. Таким образом, количество участников проекта возрастет до 19, сообщила в четверг старший методист Городского методического центра, куратор проекта "Учебный день в музее" Екатерина Кирьянова.

Проект "Учебный день в музее" заработал в столице в сентябре 2018 года. "В рамках проекта педагоги проводят уроки в экспозициях музеев самостоятельно. В настоящий момент участниками проекта являются 14 столичных музеев. <...> В 2019 году к проекту присоединится еще пять новых музеев", - сказала Кирьянова на пресс-конференции в Москве.

Как отмечается в презентации к выступлению Кирьяновой, к проекту присоединятся Дом-музей Матвея Муравьева- Апостола, музей "Огни Москвы", Музей техники Вадима Задорожного, Еврейский музей и центр толерантности и Международный нумизматический клуб. Сейчас в числе участников Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей обороны Москвы, Государственный биологический музей и другие. В экспозициях учреждений за один раз можно провести от трех до пяти уроков по разным предметам.

Кирьянова пояснила, что проект реализуют совместно Департамент культуры и Департамент образования и науки Москвы. Подать заявку на проведение урока в музее может любая образовательная организация на сайте проекта. Кроме того, на портале размещены методические материалы для учителей, примерные сценарии уроков, а также задания, которые можно выполнить в музее или в классе. Уроки разрабатываются совместно московскими педагогами, сотрудниками музеев и методистами Городского методического центра.

Как уточнил директор Городского методического центра Андрей Зинин, за время работы проекта "Учебный день в музее" его участниками стали около 25 тыс. московских школьников. Одним из самых популярных для проведения школьных уроков стал Мемориальный музей космонавтики.