Новый сервис экскурсий запустят в Москве 22 марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Новый сервис "Московское городское экскурсионное бюро", где жителям и гостям столицы будет представлено более 70 экскурсий по музеям, паркам и интересным местам Москвы и Подмосковья, заработает 22 марта. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании "Мосгортур".

Ранее ТАСС сообщал, что "Мосгортур" планирует возродить московское экскурсионное бюро, существовавшее во времена СССР.

"Новый сервис станет агрегатором экскурсий по Москве и области, которые проводят аккредитованные гиды. Он позволит создать единую инфраструктуру, которая будет включать сеть продажи экскурсий, транспортные сервисы, сообщество аккредитованных гидов и систему онлайн-продажи билетов. Первая версия сайта станет доступна с 22 марта в рамках Московского культурного форума, на сайте будут представлены более 70 экскурсий от партнеров проекта", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Мосгортура" Василия Овчинникова.

По его словам, партнерами проекта уже стали Музей Москвы, Моспароходство, парк "Зарядье" и другие учреждения. В дальнейшем сеть партнеров и количество экскурсий будет увеличиваться, некоторые экскурсии "Мосгортур" планирует разработать самостоятельно. Овчинников отметил, что сейчас "Мосгортур" разрабатывает систему аккредитации гидов, а пока бюро будет работать с "проверенными" партнерами, опытными экскурсоводами-москвоведами.

"Сейчас на рынке туристических услуг существует много частных компаний, которые со времен СССР не смогли создать прозрачную и понятную потребителю систему организации городских экскурсий. При этом ряд компаний и гидов работают полулегально, поэтому турист не защищен от мошенничества или низкого качества продукта. Мы решили, что экскурсионное бюро может решить эти проблемы", - пояснил Овчинников.

Функционал портала

Планируется, что на портале бюро будет размещен рейтинг экскурсоводов, сервис выбора гида для экскурсии, вызова гида на точку локации в течение часа и планирование туров. Также экскурсии будут доступны в офлайн-точках продаж, которые расположатся в местах "наибольшей концентрации туристов". Ожидается, что первый такой киоск появится этим летом около Музея археологии.

В пресс-службе уточнили, что впервые Московское городское экскурсионное бюро было создано к 800-летию Москвы в 1947 году и занималось проведением разных видов экскурсий на русском языке, в 1970-х его объединили с бюро путешествий и экскурсий при Московском городском совете по туризму и экскурсиям. "В отличие от советского прообраза, который работал в основном с москвичами, мы нацелены на российских туристов и иностранцев", - пояснили в пресс-службе.

Государственное автономное учреждение культуры "Московское агентство организации отдыха и туризма" (ГАУК "Мосгортур") занимается организацией детского отдыха и оздоровления. В августе 2017 года учреждение было объединено с Московским центром музейного развития.