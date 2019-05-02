В честь Дня московского транспорта в столице пройдет парад трамваев

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Парад трамваев, приуроченный ко Дню московского транспорта, пройдет в столице 13 июля. Об этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем аккаунте в Twitter.

"Апрельский парад трамваев собрал четверть миллиона горожан. Они с удовольствием изучали раритетные модели и фотографировались на их фоне. Поэтому повторим парад еще раз - 13 июля, в День московского транспорта", - сообщил мэр.

Зрителями торжественного парада, приуроченного к 120-летию запуска трамвайного движения в столице, стали свыше 250 тыс. человек. Отмечается, что колонна из 19 старинных трамвайных вагонов проехала по центральным улицам столицы - это больше, чем на парадах прошлых лет. В этом году к колонне впервые присоединились довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также пассажирский и поливомоечный трамваи "Татра Т3".

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году и отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.