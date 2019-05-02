Две южные станции красной ветки московского метро закрыли для пассажиров на сутки

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Станции московского метро "Румянцево" и "Саларьево" закрыли для пассажиров на сутки. Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена, сообщила пресс-служба подземки.

"В пятницу, 3 мая, для пассажиров будут временно закрыты две станции Сокольнической линии: "Румянцево" и "Саларьево". До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ", - говорится в сообщении. В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу в субботу, 4 мая, в 5:30 утра.

Для организации приоритета передвижения общественного транспорта 3 и 4 мая будут работать выделенные полосы на участках Проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая)

Компенсационные автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро "Румянцево" на остановке "Дудкино" из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе при движении в сторону центра. "Жители Новой Москвы смогут доехать до БЦ "Румянцево", если проедут на автобусе КМ до "Тропарево" и сделают пересадку в сторону области. При движении от "Тропарево" в сторону области автобусы КМ будут останавливаться непосредственно рядом с метро", - поясняется в сообщении.

В день закрытия станций метрополитена для проезда в аэропорт рекомендуется пользоваться автобусами №32 - от станции "Рассказовка" и №611 - от станций "Юго-Западная" и "Тропарево" вместо автобуса №911, который курсирует от станции "Саларьево".

В пресс-службе уточнили, что временные ограничения организованы по просьбе департамента строительства и необходимы для продления Сокольнической линии в Новую Москву. Открытие новых станций - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" - улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов, которые смогут экономить на поездках до часа в день. После открытия нового участка до "Коммунарки" нагрузка на станцию "Саларьево" снизится на 14%, на "Теплый Стан" и "Рассказовку" - на 22%, на "Бунинскую аллею" - на 15%.