Самый зрелищный в Москве салют в честь Дня Победы можно будет увидеть на Поклонной горе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Самый зрелищный салют в День Победы, 9 мая, москвичи и гости столицы смогут увидеть на Поклонной горе. Как сообщается на сайте столичной мэрии, праздничные салюты и фейерверки прогремят на 34 площадках города.

"В самых людных местах города оборудованы места для орудий и площадки для запуска фейерверков. В этом году прогремят 16 салютов и будут запущены 18 праздничных фейерверков. По традиции самым зрелищным будет огненное шоу на Поклонной горе", - говорится в сообщении.

Помимо Поклонной горы, полюбоваться праздничным салютом можно будет на территории "Лужников", в парках "Кузьминки" и "Измайлово", в Лианозове, на территории аэродрома Тушино, на ВДНХ, в районах Обручевский, Ново-Переделкино, Митино, Южное Бутово, Левобережный, Москворечье-Сабурово, в Троицком округе и Зеленограде.

Салют начнется в 22:00 мск, его длительность составит около 10 минут.