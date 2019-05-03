Столичные пары сыграют свадьбу на необычных площадках, которые откроются в Москве 4 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Двадцать необычных площадок для регистрации брака, среди которых "Москвариум" на ВДНХ, стадион "Спартак" и Московский планетарий, откроются в Москве в субботу, сообщили в отделе информационного обеспечения управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

"К нам неоднократно обращались молодожены с просьбой зарегистрировать их брак вне стен отделов ЗАГС. И мы решили открыть, наряду с существующими отделами ЗАГС и дворцами бракосочетания, новые площадки для выездной регистрации брака. Все они интересны и достаточно разнообразны. Церемонии будут проходить в старинных особняках, в Москва-Сити и даже в Останкинской башне и планетарии. Для "спортивных" молодоженов откроются также стадион "Спартак", спорткомплекс "Лужники", - говорится в сообщении.

Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость будет стандартной - 350 рублей. Церемония заключения брака на площадках будет проходить по пятницам и субботам. Для каждой площадки сформировано расписание, которое зависит от особенностей функционирования самих мест, на некоторых из них есть ограничения, например, по количеству гостей. Кроме того, на церемонию регистрации брака в Останкинскую башню не будут пропускать детей.

Стильные свадьбы

В день открытия площадки будут украшены, а молодоженов ждет развлекательная программа. Так, Усадьба Муравьевых-Апостолов будет оформлена в стиле "Алисы в стране чудес". Гости попадут в волшебный лес, где их ожидают красочные 3D-инсталляции и сказочное чаепитие. В особняке Спиридонова расположится "Райский сад", украшенный цветами и золотыми клетками с канарейками, пеликанами и павлином. Молодоженов ждет шоу-балет, фокусник-иллюзионист, а на протяжении всей церемонии бракосочетания будет звучать мелодичная игра арфисток.

Пары, предпочитающие русский стиль, могут зарегистрировать свой брак в храме Христа Спасителя, где они увидят выступление казачьего коллектива, скоморохов и танцевального шоу. В Москвариуме молодоженов ждет площадка с подводными декорациями, моряками-мимами и аквалангистами. Башня "Федерации" в комплексе "Москва-сити" будет оформлена в стилистике социальных сетей. На 89-м этаже девушки смогут посетить небольшой бьюти-уголок.

"Красная регистрация" будет организована в башне "Меркурий". Там посетителей встретят модели в красных платьях, зал будет оформлен красными цветами и подсвечниками, главным атрибутом будет красный рояль. Гости также смогут полакомиться красными сладостями и получат в подарок торт "Москва". Спортивная регистрация с комментаторами состоится на стадионе "Спартак".

Специально подготовленный реквизит для вечеринки в стиле Гетсби под джазовую музыку можно будет использовать в Доме торжеств Сафиса. Чтобы дополнить свой образ, участники смогут использовать боа, мундштуки, шляпы и подтяжки.

"Сладкая регистрация" пройдет на обзорной веранде ресторана "Карлсон". Там гостей ждут сладкие угощения, шоу-балет, выступление музыкального коллектива, а также фокусники и ходулисты.