Движение на Гжатской улице в Москве ограничено из-за падения крана

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей на Гжатской улице на западе Москвы ограничено из-за падения башенного крана. Об этом сообщается на странице столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
Движение по Гжатской улице от д.16 к1 до д.16 стр2 перекрыто из-за падения крана. На месте работают оперативные службы.— ЦОДД (@gucodd) 4 мая 2019 г.
"Движение по Гжатской улице от д. 16 к. 1 до д. 16 стр. 2 перекрыто из-за падения крана", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы. Подробности не приводятся.