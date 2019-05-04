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Движение на Гжатской улице в Москве ограничено из-за падения крана

На месте работают оперативные службы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей на Гжатской улице на западе Москвы ограничено из-за падения башенного крана. Об этом сообщается на странице столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Движение по Гжатской улице от д. 16 к. 1 до д. 16 стр. 2 перекрыто из-за падения крана", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Подробности не приводятся.

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