Движение на Гжатской улице в Москве ограничено из-за падения крана

Подготовка ко Дню Победы

Боевая авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки к параду Победы

Над столицей в едином строю пролетели пилотажные группы "Русские Витязи", а также прошел комплекс дальнего радиолокационного дозора А-50

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