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Посадку фамильных деревьев проведут на ВДНХ 25 мая

Мэр города также добавил, что в столице открылись новые места для регистрации брака

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Первая высадка фамильных деревьев молодоженами пройдет на ВДНХ в Москве 25 мая, сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"На ВДНХ у молодоженов появится новая традиция. 25 мая на территории выставки пройдет первая высадка фамильных деревьев", - написал он.

Мэр добавил, что также в Москве открылись новые места для регистрации брака, среди которых Московский планетарий, стадион "Спартак", "Москвариум" на ВДНХ.

В сообщении отмечается, что всего в Москве 4 мая открылись двадцать необычных площадок для регистрации брака. Церемонию бракосочетания там будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость стандартная - 350 рублей.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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