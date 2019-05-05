Посадку фамильных деревьев проведут на ВДНХ 25 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Первая высадка фамильных деревьев молодоженами пройдет на ВДНХ в Москве 25 мая, сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Открыли новые площадки регистрации брака. Среди них Московский планетарий, стадион "Спартак", "Москвариум" на ВДНХ. А еще на #ВДНХ у молодоженов появится новая традиция. 25 мая на территории выставки пройдет первая высадка фамильных деревьев.

"На ВДНХ у молодоженов появится новая традиция. 25 мая на территории выставки пройдет первая высадка фамильных деревьев", - написал он.

Мэр добавил, что также в Москве открылись новые места для регистрации брака, среди которых Московский планетарий, стадион "Спартак", "Москвариум" на ВДНХ.

В сообщении отмечается, что всего в Москве 4 мая открылись двадцать необычных площадок для регистрации брака. Церемонию бракосочетания там будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость стандартная - 350 рублей.