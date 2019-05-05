Июльская жара ожидается в Москве 6 и 7 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Жаркая июльская погода будет в Москве с 6 по 7 мая, 8 мая температура воздуха опустится до 17-19 градусов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"6 и 7 мая погода будет, можно сказать, июльской - температура будет около 25 градусов. <...> Возможны небольшие осадки, сильных дождей не прогнозируем. 8 мая произойдут заметные изменения циркуляции воздуха, температура понизится сразу на 5-6 градусов, до 17-19 [градусов]", - сказал он.

Вильфанд добавил, что атмосферное давление в начале недели будет около или чуть ниже нормы.