Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Энергетики Москвы с понедельника приступят к отключению отопления в городе, сообщает в воскресенье пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он напомнил, что отопительный сезон в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

Отключение отопления в Москве проходит поэтапно со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники. "Текущий отопительный сезон в Москве, как и предыдущие восемь, прошел без сбоев и отключений", - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что в Москве уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Всего к холодам предстоит проверить 73 тыс. жилых и нежилых зданий, а также городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.

"Все подготовительные работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты города - 1 сентября, к массовому пуску тепла - 15 сентября", - заключил Бирюков.