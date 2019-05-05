Полиция не нашла взрывных устройств на Павелецком вокзал в Москве

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Полицейские проверили Павелецкий вокзал в Москве на предмет возможного минирования, никаких взрывных устройств там найдено не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сотрудниками транспортной полиции проведены мероприятия на Павелецком вокзале. Подозрительных предметов не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Павелецкой вокзале.

Здание проверили кинологи со служебными собаками, при этом эвакуация вокзала не проводилась, он все это время продолжал работать в штатном режиме.