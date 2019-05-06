Новые парковочные места для туристических автобусов создадут в Москве летом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество парковочных мест для туристических автобусов планируют увеличить в столице до 120 до конца лета 2019 года. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"До конца лета в Москве появится еще 20 новых парковочных мест для туристических автобусов. Транспорт перевозит гостей города к достопримечательностям и наиболее популярным местам. Число мест для стоянки туристических автобусов увеличится до 120", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по одному-двум новым местам для туристических автобусов появится на Арбате возле дома № 55/32, у Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, возле киноконцерна "Мосфильм" на Мосфильмовской улице, рядом с деловым центром "Москва-Сити" на Пресненской набережной, на Большой Грузинской улице возле дома № 15 и на улице Свободы рядом с домом № 57. Еще десять новых мест будет организовано на улице Косыгина, рядом с Воробьевыми горами.

Как отмечается в сообщении, стоимость первого получаса парковки там составляет от 20 до 100 рублей, с 31-й минуты цена возрастает до 1 тыс. рублей. Этот тариф позволяет увеличить количество автобусов, которые могут остановиться у достопримечательностей, так как транспорт не занимает стоянку надолго. Около 30 минут требуется для высадки пассажиров, затем автобус уезжает, а через 2-3 часа возвращается и забирает туристов после экскурсии.

Парковочные места для туристических автобусов отмечены специальными дорожными знаками, выделены дорожной разметкой, рядом с такой парковкой есть информационный щит.