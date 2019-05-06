{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московским водителям посоветовали отказаться от поездок в центре города 7 мая

Ограничения начнут действовать с 5:30

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти столицы рекомендовали автолюбителям во вторник отказаться от поездок на машинах в центре и на западе Москвы в связи с генеральной репетицией парада Победы. Об этом сообщается в понедельник в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Завтра в 10:00 - генеральная репетиция парада Победы с полным прогоном техники. Ограничения начнут действовать уже с 5:30. По возможности, откажитесь от поездок на машине в центре, а также на западе Москвы", - говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что в этот период прогнозируется сложная ситуация на дорогах.

Теги
Россия
В здании резиденции посла Великобритании в Москве пройдут экскурсии для всех желающих
Регистрация на экскурсию откроется 13 мая
Читать полностью