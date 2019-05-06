В здании резиденции посла Великобритании в Москве пройдут экскурсии для всех желающих

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Экскурсия по усадьбе российского предпринимателя, сахарозаводчика Павла Харитоненко (1853-1914), в здании которой сейчас находится резиденция посла Великобритании, пройдет 21 мая. Как отмечается на странице посольства Великобритании в России в "Фейсбуке", регистрация на экскурсию откроется 13 мая.

"Ровно через неделю - 13 мая в 9 утра - откроется регистрация на экскурсию по усадьбе известного фабриканта и сахарозаводчика Павла Харитоненко, в которой сейчас находится резиденция посла Великобритании", - говорится в сообщении.

Усадьба была спроектирована для Харитоненко архитектором Василием Залесским в начале 1890-х годов. Здание выполнено в ренессансно-барочном стиле с колоннами, пандусами и балконом в центральной части.