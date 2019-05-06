На средства от платных парковок благоустроят 10 дворов в районе Арбата

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Десять московских дворов в районе Арбата благоустроят за счет средств, полученных от платных парковок. Об этом сообщается в понедельник на сайте Московского паркинга.

"Управа района Арбат опубликовала планы по благоустройству придомовых территорий на средства от платных парковок. В 2019 году работы будут проводиться в 10 дворах района: на улицах Арбат и Новый Арбат, Староконюшенном, Большом Афанасьевском, Калошином переулке и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках работ по благоустройству планируется отремонтировать асфальт, высадить газоны, заменить бордюры и покрытия на детских площадках, а также обустроить парковочные карманы и посадить деревья.

На сайте Московского паркинга напомнили, что средства, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на благоустройства дворовых территорий. Каждый житель может принять участие в выборе объектов для благоустройства. Сделать это можно двумя способами: обратившись к муниципальным депутатам или проголосовав на портале "Активный гражданин".

В 2018 году префектуры округов Москвы получили порядка 4,2 млрд рублей от платных парковок. На эти деньги было проведено благоустройство придомовых территорий более чем в 1,5 тыс. дворах Москвы.