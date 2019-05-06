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День Победы - 2019

Красная площадь в Москве закрыта для посещений с 6 по 9 мая

Это связано с подготовкой к мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Красная площадь в столице закрыта для посещений с 9:00 понедельника до вечера четверга в связи с подготовкой к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Красная площадь закроется для посещения с 09:00 6 мая до 20:00 9 мая в связи с подготовкой к мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, до 13 мая закрыт для посещения Мавзолей В.И. Ленина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 9 мая в столице запланирована большая программа. В частности, на Красной площади состоится парад Победы, там же завершится шествие "Бессмертного полка".

Теги
РоссияДень Победы - 2019
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