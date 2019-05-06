Власти Москвы планируют протестировать электронное голосование на выборах в главстудсоветы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют протестировать в конце июня программу электронного голосования на выборах в главстудсоветы в университетах. Об этом сообщил в понедельник замруководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Артем Костырко.

"Тестовое голосование мы планируем делать летом, в конце июня, пока не определен состав участников. Пока у нас были разговоры со студенческими ассоциациями, то есть выборы в главстудсоветы, которые давно проходят на блокчейне. И мы планируем собрать некую обратную связь и посмотреть, какие изменения надо будет внести в программу", - сказал Костырко в рамках первого заседания рабочей группы Общественной палаты Москвы по электронному голосованию.

Он добавил, что Мосгоризбирком также планирует провести тестирование программы. Итоговое техническое задание (ТЗ) программы будет передано в Мосгоризбирком 15-16 мая. После того, как ТЗ будет утверждено, а законопроект об электронном голосовании принят Госдумой в окончательном чтении, ДИТ опубликует в общем доступе программу, которую сможет протестировать любой желающий.

Госдума в апреле приняла в первом чтении законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября текущего года. Проектом закона оговаривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города, перечень которых определит Мосгоризбирком. В документе говорится, что эксперимент не заменит собой обычное голосование, это будет еще одна форма, которой смогут воспользоваться москвичи.